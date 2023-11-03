Üstel: “Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nı Şampiyon Meleklerimizle ölümsüz kılmak istiyoruz”

Başbakan Ünal Üstel, KKTC’nin spor tarihinde önemli yere sahip olan Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nı, Şampiyon Meleklerle ölümsüz kılmak istediklerini kaydetti.

Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları, bu yıl Gazimağusa’da Namık Kemal Meydanı’nda 4 federasyonunun organizasyonuyla gerçekleşecek. Yarın başlayacak Dr. Fazıl Küçük Oyunları, pazar günü tamamlanacak.

-Üstel

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Üstel; Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nı organize eden Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü ile Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya, Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ve Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu’nu kabul etti.

Başbakan Ünal Üstel kabulde yaptığı konuşmada, adını Kıbrıs Türkü’nün varoluş lideri Dr. Fazıl Küçük’ten alan ve KKTC’nin spor tarihinde önemli bir yere sahip Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’na ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Organizasyon kapsamında Türkiye dışında diğer ülkelerden konukları da KKTC’de misafir edeceklerini kaydeden Başbakan Ünal Üstel, “ Spor ambargosu gençlerimizi bir noktaya kadar engelleyebildi. Gençlerimiz, devletin de katkılarıyla kendilerini geliştiriyor. Böylesi organizasyonları daha da artıracağız. Özellikle, Türk Dünyası içerisinde yeni adımlarımız söz konusu olabilir. Gençlerimiz çok daha güzel bir geleceği hak ediyor” dedi.

Dr. Küçük Oyunları’nı, Şampiyon Melekler’in kenti Gazimağusa’da düzenlemenin de çok anlamlı olduğunu kaydeden Üstel, “Dr. Fazıl Küçük’ü de, şampiyon meleklerimizi de unutmamız asla mümkün değildir. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nı Şampiyon Meleklerimizle ölümsüz kılmak istiyoruz” diye konuştu.

-Sütçü

Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü de yaptığı konuşmada, geleneksel olarak organize edilen Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nın bu yıl Şampiyon Meleklerin şehrinde düzenleneceğine işaret ederek, çalışmalara yön veren Başbakan Üstel’e katkıları için teşekkür etti.

Mustafa Sütçü, bu yıl 21’incisi gerçekleşecek Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nı Şampiyon Melekler’in şehri Gazimağusa’nın Namık Kemal Meydanı’nda 4 – 5 Kasım tarihlerinde dört federasyonunun organizasyonuyla gerçekleşeceği bilgisini de paylaştı.