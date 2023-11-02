Üstel: “Ülke sporuna katkılarımız sürecek”

Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği Başkanı Hasan Topaloğlu ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Başbakan Ünal Üstel’e kabülde spordan sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu da eşlik etti.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde bir konuşma gerçekleştiren Başbakan Ünal Üstel, Antrenörler Derneği’nin ülke sporunun gelişmesi ve iyi bir noktaya gelmesinde büyük emekleri olduğuna vurgu yaptı ve dernek yetkililerini çalışmalarından ötürü tebrik etti.

Üstel, “Gençlerimiz her ne kadar izolasyonlarla dünyadan soyutlanmaya çalışılsa da siz değerli spor insanlarının çabaları sayesinde gençlerimize farklı alanlar açılmaktadır. Bizler de hükümet olarak mali bütçe imkanlarımız doğrultusunda, ülke sporumuza katkı sağlamaktayız ve sağlamaya da devam edeceğiz” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği Başkanı Hasan Topaloğlu ise kabulde hükümetin spor ile ilgili çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, “Ülke sporunun gelişmesi adına birçok seminer düzenliyoruz. Olabildiğince ses getiren ve verimli olan seminerler düzenleme hedefimiz de var. Bu hedefle birlikte bu yıl Türkiye Cumhuriyeti A Milli Futbol Takımı Antrenörü Vincenzo Montella’yı adamıza getirerek bir seminer düzenleyeceğimizi buradan duyurmak istiyoruz. Bu vesileyle bizi kabul eden ve her zaman ülke sporunu destekleyen Başbakan Ünal Üstel ile Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’na verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum”şeklinde konuştu.