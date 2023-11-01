Vakıflar Spor Kulübü’nde Genel Kurul yapıldı

Vakıflar Spor Kulübü’nde Genel Kurul yapıldı
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Spor Kulübü’nün Yıllık Olağan Genel Kurulu yapıldı. Vakıflar İdaresi toplantı salonunda yapılan kurulda, faaliyet raporu ve mali rapor, Başkan Mehmet Kanan tarafından okundu ve ardından onaylandı. Daha sonra yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimleri yapıldı. Kulüp başkanlığına tek aday olan Mehmet Kanan oybirliğiyle seçildi. Erhan Soykut Asbaşkan, Şefik Işık sekreter, Kezban Köle veznedar, Ferhat Arca tahsildar, Avşar Kişmir spor işleri üyesi, Kerime Darbaz sosyal faaliyet üyesi, Hüseyin Behlül lokal sorumlusu, Mehmet Yeltekin faal üye, Deniz Hizal, Pembe Görneçli ve Öznur Soysal ise yedek üyeler olarak belirlendi.

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Denetleme Kurulu’na Zeki Kaymakamzade, Şükrü Erkunt ile Güvenç Dağgül seçilirken, Disiplin Kurulu ise Ahmet Altıntaş, Sevil Sönmez, Hüseyin Mısıkoğlu ile Enver Sengun’dan oluştu.

Toplantının ardından Vakıflar’dan emekli olan ve spor kulübüne uzun yıllar hizmet veren Enver Sengun’a plaket verildi. Plaket, emekli Genel Müdür Taner Derviş ve kulüp başkanı Mehmet Kanan tarafından takdim edildi.

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