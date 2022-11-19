Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol takınından İzmir'de galibiyet

Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol takınından İzmir'de galibiyet
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Türkiye Engelli Basketbol 1.liginde mücadele eden Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İzmir Bornova Barış Gücü takımını 67-74'lük skorla mağlup ederek ligdeki iddiasını sürdürdü.

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