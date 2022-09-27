"Verilen sözlerin tutulmaması halinde, bu kez daha büyük bir tepki ile siyasetin karşısında olacağız"

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu bünyesinde faaliyetlerini yürüten Motorsiklet Komitesi, dün akşam toplanarak durum değerlendirmesi yaptı.

Komiteden yapılan açıklamada, 24 Eylül Cumartesi Günü, KKTC'nin her köşesinden, Yeşilırmak'tan Karpaz'a motorsiklet sevdalılarını buluşturan eylemin geniş katılım ve büyük bir olgunlukla gerçekleştiği hatırlatıldı.

Komite açıklamasında, motosiklet ruhunun, ülkedeki potansiyelini gürültüsü ve sürüşü ile Başkent Lefkoşa caddelerinde hatırlatan eyleme destek veren motor camiasına, gönlü kendilerinde olanlara ve, caddelerde bkendilerini selamlayanlara yürekten teşekkür edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Eylemimize motosikletiyle katılıp, taleplerimizi doğrudan dinleyen ve sözkonusu taleplerimize en kısa sürede gerekli yanıtı vereceğini açıklayan Maliye Bakanı Sayın Alişan Şan'ın sözlerini ihtiyatlı iyimserlikle ele aldığımızı belirtmek istiyoruz.

Gelinen aşamada, motorsiklet vergilerinde yapılacak indirim çalışmasıyla ilgili devlet makamlarının bir çalışma içerisinde olduğu bilgisi bizlere ulaştırılmıştır.

Bu çalışmayı yakından takip ettiğimizi ve en kısa sürede komitemizin de bu çalışmaya müdahil edileceğine dair beklentimizi kamuoyu ile paylaşıyor, verilen sözlerin tutulmaması halinde, motorsiklet camiasının bu kez daha büyük bir tepkiyle siyasetin karşısında olacağını vurguluyoruz."