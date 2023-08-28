VII. Ayak Engel Atlama Müsabakası yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Binicilik Federasyonu 2023 sezonu VII. Ayak Engel Atlama Müsabakası Karaoğlanoğlu’nda Tunaç Atlı Spor Kulübü’nde 26-27 Ağustos 2023 tarihlerinde gerçekleşti.

Toplamda altı kategorinin yer aldığı Engel Atlama Müsabakası Cumartesi günü 12 yaş altı cross-pole 70 cm, 70 cm acemi ve 90 cm kategorisi olarak yapıldı.

Müsabakanın ikinci günü olan Pazar günü ise 80 cm acemi, 100 cm barajlı ve 120 cm kategorisi olarak gerçekleşti. Binicilik Federasyonu’nun müsabakalarına Kuzey Kıbrıs genelindeki binicilik kulüpleri ve ferdi sporcular katıldı. Hafta sonu adeta bir karnaval havasında yapılan yarışlar çok sayıda sporcu katılımıyla gerçekleşti.

Müsabaka sonuçları ise şu şekilde:

70 cm X-pole

1. Aner ASK Kaya Alpakın Oscar

2. Tunaç ASK Erel Aktül Gypsy

3. Aner ASK Mehmet Aner Miracle

70 cm 5-12 Yaş Kategorisi

1. Rüzgar ASK Deren Gücel Layla

2. Aner ASK Kaya Alpakın Oscar

3. Tunaç ASK Rüzgar Tunaç Zoe

12-14 Yaş Kategorisi

1. Ferdi Francescha Haigh Joker

2. Tunaç ASK Ödül Çıralı Troy

3. Aner ASK Süreyya Çakır Miracle

90 cm 12-14 Yaş Kategorisi

1. Çelebi ASK Nerin Batıbeniz Dolmen Delgati

2. Ferdi Francescha Haigh Joker

3. Tunaç ASK Doruk Tunaç Zorba

15-18 Yaş Kategorisi

1. Çelebi ASK Ali Toruntay Kite

2. Çelebi ASK Nilgün Çelebi Mustang

3. Ferdi Talessa Floyd Joker

18+ Yaş Kategorisi

1. Aner ASK Doğa Çobanoğlu Musketar

2. Çelebi ASK Osman Veli Adora

3. Ferdi Merve Falyalı Enrico

Genel Klasman

1. Çelebi ASK Nerin Batıbeniz Dolmen Delgati

2. Ferdi Francescha Haigh Joker

3. Çelebi ASK Ali Toruntay Kite