KKTC’nin kuruluşunun resmi kutlama etkinlikleri kapsamında, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün Dışişleri Bakanlığı himayelerinde düzenlediği XII. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi bu haftasonu yapılıyor.

2011 yılından beri, her yıl Kasım ayında düzenlenen etkinliğin bu yılki birinci bacağı slalom yarışları yarın saat 14.00’de Zet Karting Tesisleri’nde yapılacak. Etkinliğin ana bacağı olan ralli de 20 Kasım Pazar saat 10.00’da Dışişleri Bakanlığı önünden başlayacak ve öğle saatlerinde Esentepe’deki Maldive Homes sitesindeki Califorian Restorant’ta sona erecek. Orada yenecek final yemeği sonrasında dereceye girenlere ödülleri verilecek.

Etkinliğe yurt dışından katılacak 11 ekip 1 Ekip Almanya’dan, 10 ekip Türkiye’nin çeşitli illerinden) klasik otomobilleri ile bu sabah Girne Limanı’na vasıl oldu.