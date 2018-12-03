1 Eylül'de başlayıp 7 Ekim'de 11. turu yapılan KKSF M. Kemal Deniz 2018 Genel Satranç Şampiyonasını FM Yamaç Samani ve FM Hüseyin Can Ağdelen eş puanla tamamlamıştı.

Şampiyonu belirlemek üzere 1 Aralık 2018, Cumartesi günü ülkemizin 2 FİDE USTASI, FM Yamaç Samani ile FM Hüseyin Can Ağdelen karşı karşıya geldi. Oynanan eşitlik bozma maçları sonucunda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da FM Yamaç Samani 2018 KKTC Genel Satranç Şampiyonu oldu.

FM Hüseyin Can Ağdelen KKTC Genel 2.’si olurken ilk 10'a giren diğer isimler ise şöyle; Mustafa Sakallı, Erdoğan Barışsever, Ümit Antel, Adman Devran Tolon, Gökmen Coşan, Halil Tozakı, Cemal Göymen, Kemal Yıldırım.