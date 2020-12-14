Yamaç Samani, puan farkıyla lider

2020 KKTC Genel Satranç Şampiyonası’nın, merhum öğretmen, sendikacı, gazeteci-yazar Arif Hasan TAHSİN’in 8. Ölüm yıldönümü nedeniyle anısına düzenlenen ikinci ayağı sonunda FM Yamaç SAMANİ, en yakın rakibinin önünde yarım puan farkla liderliğe yerleşti.

Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğunda, KTÖS, Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı ve KTOEÖS’ün katkılarıyla 3 ayak ve 8 tur üzerinden düzenlenen şampiyonanın ikinci ayağı 12-13 aralık’ta Mağusa’da Çanakkale Türk Spor Kulübü Selim Tilki Lokalinde oynandı.

Ahmet TÜRELLER, Perihan AKYÜREK, Osman ŞEKER ve Taylan KAPLAN’ın hakem olarak görev aldığı bu ayakta, ayrıca Ahmet ASLIM, Cengiz HASMAN, Mehmet ATASOY ve Çetin ÇEKER’den oluşan canlı yayın ekibi şampiyona boyunca görev yapıyor. Şampiyonanın İlk altı masasının maçları elektronik akıllı satranç tahtaları aracılığıyla KKSF’nin Facebook sayfası ile dünyanın en popüler satranç internet sitelerinden biri olan lichess.org’da tüm dünyaya yayınlanıyor.

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Hasan SAMANİ ile ayağın sembolik açılışını yapan KTÖS Eğitim Sekreteri Burak MAVİŞ’in kısa konuşmalarından sonra 12 Aralık Cumartesi oynanan 4. Turu, 13 Aralık Pazar günü oynanan 5. ve 6. Turlar takip etti.

Geride kalan 6 tur sonunda 5,5 puanla FM Yamaç SAMANİ lider olarak ilerlerken hemen ardından 5 puanla Mustafa SAKALLI geliyor, FM Hüseyin Can AĞDELEN, Kemal YILDIRIM ve Ahmet PAŞA da 4,5’er puanla sıralamada ilk 5’te yer alıyor.

Şampiyona, Güzelyurt’ta Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde 19-20 Aralık tarihlerinde oynanacak son ayak (7. ve 8. Tur) karşılaşmaları ile sona erecek.