Yarı finalistler belirlendi...İşte sonuçlar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final tamamlandı. Tamamlanan çeyrek final eşleşmelerinin ardından Mağusa Türk Gücü, Yenicami AK, Doğan Türk Birliği SK ve Yonpaş Dumlupınar TSK adlarını yarı finale yazdırmayı başardı. KTFF, Kıbrıs Kupası yarı final kura çekiminin 1 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 15.30'da Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda yapılacağını duyurdu. Çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak olan yarı final maçlarının ardından Kıbrıs Kupası finalistleri belli olacak.

Kupada Çeyrek Final 2.Maçları'nda alınan sonuçlar şöyle;

Yenicami 3-1 Baf Ülkü Yurdu (0-0)

Mağusa Türk Gücü 10-0 Ozanköy SK (4-1)

Binatlı YSK 0-4 Yonpaş Dumlupınar TSK (0-2)

Doğan Türk Birliği 4-0 Gençlik Gücü TSK (1-0)