“Yaz Kupası” yapıldı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federesayonu tarafından organize edien “Yaz Kupası Taekwondo Müsabakaları” önceki gün (12 Temmuz 2023 Çarşamba) yapıldı. Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılmış olup şampiyonayı, Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner , Anna Tüysüz ve federasyon hakem heyeti yönettiler
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilenve Kulüp temsilcileri verdiler.
BAYANLAR SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Açelya Ergin
2.Kategori: 1. Cansu Keskin
3.Kategori: 1. Zeynep Keskin
4.Katagori: 1. Süheyla Bölükbaşı
5.Katagori: 1.Zehra Bilge Bayram
6.Kategori: 1. Havin Yılmaz
7.Kategori: 1. Elena Pakhovoma
8.Kategori: 1. Melek Ünver
9.Kategori: 1. Aslı İpek Kara
10.Katagori: 1. Deniz Sevinç
11.Katagori: 1. Nursima Kara
12.Katagori: 1. Spellana Gankama
13.Katagori: 1. Dua Rezwan Zaman
15.Katagori: 1. Hayriye Yetek
16.Katagori: 1. Utku Yeleğen
17.Katagori: 1. Tuvana Yeleğen
ERKEKLER SONUÇLARI
1.Katagori: 1. Serdar Çakır
2.Katagori: 1. Arda Aslan Öztürk
3.Katagori: 1. Kerim Karpuz
4.Katagori: 1. Öskay Ramiz
5.Katagori: 1. Nikita Gordeeev
6.Katagori: 1. MohammedY.Jollah
7.Katagori: 1. Alex Tüysüz
8.Katagori: 1. MubarekAbdurRahem
9.Katagori: 1. Mohammad Hossaini
10.Katagori: 1. Hüseyin Bölükbaşı
11.Katagori: 1. Doğu Göktürk Yeleğen
12.Katagori: 1. Ali Efe Günay
13.Katagori: 1. Yağız Sarıkurt