“Yaz Kupası” yapıldı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federesayonu tarafından organize edien “Yaz Kupası Taekwondo Müsabakaları” önceki gün (12 Temmuz 2023 Çarşamba) yapıldı. Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılmış olup şampiyonayı, Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner , Anna Tüysüz ve federasyon hakem heyeti yönettiler

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilenve Kulüp temsilcileri verdiler.

BAYANLAR SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Açelya Ergin

2.Kategori: 1. Cansu Keskin

3.Kategori: 1. Zeynep Keskin

4.Katagori: 1. Süheyla Bölükbaşı

5.Katagori: 1.Zehra Bilge Bayram

6.Kategori: 1. Havin Yılmaz

7.Kategori: 1. Elena Pakhovoma

8.Kategori: 1. Melek Ünver

9.Kategori: 1. Aslı İpek Kara

10.Katagori: 1. Deniz Sevinç

11.Katagori: 1. Nursima Kara

12.Katagori: 1. Spellana Gankama

13.Katagori: 1. Dua Rezwan Zaman

14.Katagori: 1. Ayşenur Çakır

15.Katagori: 1. Hayriye Yetek

16.Katagori: 1. Utku Yeleğen

17.Katagori: 1. Tuvana Yeleğen

ERKEKLER SONUÇLARI

1.Katagori: 1. Serdar Çakır

2.Katagori: 1. Arda Aslan Öztürk

3.Katagori: 1. Kerim Karpuz

4.Katagori: 1. Öskay Ramiz

5.Katagori: 1. Nikita Gordeeev

6.Katagori: 1. MohammedY.Jollah

7.Katagori: 1. Alex Tüysüz

8.Katagori: 1. MubarekAbdurRahem

9.Katagori: 1. Mohammad Hossaini

10.Katagori: 1. Hüseyin Bölükbaşı

11.Katagori: 1. Doğu Göktürk Yeleğen

12.Katagori: 1. Ali Efe Günay

13.Katagori: 1. Yağız Sarıkurt