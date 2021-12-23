YDÜ, Girne’de kazandı: 63-48

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversite Sporları Federasyonu işbirliğinde düzenlediği ÜNİLİG’de heyecan devam ediyor. Ligin iki iddialı takımı Girne Amerikan Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi Girne’de karşı karşıya geldi. Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk periyodunda YDÜ 12 sayılık bir fark elde ederken, bunu devre arasına kadar sürdürerek 36-19’luk üstünlükle soyunma odasına girdi. GAÜ ikinci devrede oyunu dengelese de farkın kapanmasını sağlayamadı ve karşılaşmayı 63-48’lik skor ile kazanan YDÜ, önemli bir galibiyete imza attı.