YDÜ, Girne’den mutlu döndü: 55-49

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversiteler Spor Federasyonu işbirliğinde ve METGİN sponsorluğunda düzenlediği Ünilig’de Girne Amerikan Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi karşı karşıya geldi. Mücadele deplasman ekibi YDÜ’nün 55-49 üstünlüğünde sona erdi. Bu sonuç ile YDÜ 7’inci maçında 5’inci galibiyetini elde ederken, GAÜ 6’ıncı mağlubiyetini aldı.
YDÜ’de Batu Aybars 13 sayı, Udodi 8 sayı 13 ribaunt, Refet Karamustafaoğlu 9 sayı 10 ribaunt ve Atilla Topaloğlu 10 sayı 8 ribaunt ile öne çıkan isimler oldu. GAÜ’de Emir Can Mercen 16 sayı 12 ribaunt ve Ali Erdem Tiryakioğlu 12 sayı 11 ribaunt ile ‘double-double’ yapan isimler olurken, bu performansları yenilgiyi önleyemedi.