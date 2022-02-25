YDÜ kayıpsız devam: 115-69

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen ÜNİLİG mücadelesi devam ediyor. Ligin beşinci hafta karşılaşmasında Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) karşı karşıya geldi. YDÜ RA25 Spor Salonu’nda yer alan mücadeleyi 115-69 YDÜ kazandı.

Maçı 36-14, 68-32, 92-46 ve 115-69’luk periyotlarla baştan sona üstün götüren YDÜ lige oynadığı beşinci maçında beşinci galibiyetini elde ederek kayıpsız yoluna devam etti.

YDÜ adına 20 sayı kaydeden Günay Ertopaloğlu maçın en skorer oyuncusu olarak mücadeleyi tamamladı. DAÜ’den Marho Okorefe ise 12 sayı ile takımının en çok sayı kaydeden oyuncusu oldu.