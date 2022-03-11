YDÜ kayıpsız devam ediyor: 70-92

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen ÜNİLİG organizasyonunda 7. hafta karşılaşmasında Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) karşı karşıya geldi.

Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçta ligin yenilgisiz lideri YDÜ rakibini 92-70 mağlup ederek yedinci maçını da galibiyetle noktaladı.

İlk periyodu 21-19 YDÜ üstünlüğü ile tamamlanan maçın devre arasına RDÜ 41-40 önde girdi.

Üçüncü periyotta farkı açan YDÜ 63-52 ile son periyoda girerek maçı da 92-70 kazandı.

RDÜ adına 23 sayı ile oynayan Bestman Jr maçın en skorer oyuncusu oldu.

YDÜ adına 22 sayı kaydeden Alperen Güner ise takımının en çok sayı atan ismi olarak maçı tamamladı.

Lige 11 Mart Cuma Necati Taşkın Spor Salonu'nda oynanacak Doğu Akdeniz Üniversitesi - Girne Amerikan Üniversitesi maçı ile devam edilecek.