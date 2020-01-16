YDÜ rakip tanımıyor: 75-69

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) karşı karşıya geldi. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin galibi YDÜ oldu. Lefkoşa temsilcisi bu galibiyetle ligdeki 5’inci maçında 5’inci galibiyetini alarak yeniden lider pozisyona geçmiş oldu. GAÜ ise 2 galibiyeti bulunan ligde 3’üncü yenilgiyi tattı.

Kıyasıya mücadele son ana kadar sürdü

Mücadeleye iyi ve istekli başlayan GAÜ, ilk periyodu da önde tamamlamasını bildi. İkinci periyotta istediği oyunu yansıtmaya başlayan YDÜ, 7-0’lık bir seri yakalayarak rakibi karşısında üstünlüğü ele geçirdi ve devreyi 3 sayı farkla 39-36 önde tamamladı. İkinci yarıda da çekişme devam etti, YDÜ 3.periyodu 5 sayı üstünlükle geçerken, maçı da 75-69 kazanmasını bildi.

Anderson-Palmer ikilisi yine devrede

YDÜ’de istikrarlı çizgisini sürdüren Birleşik Amerikalı oyun kurucu Lashard Anderson ürettiği 29 sayı ile galibiyet kilidini açan isimlerin başında yer alırken, bir önemli performansı da Darryl J.Palmer gösterdi ve maçı 14 sayı 17 ribaunt ile tamamladı.

Kayıpsız YDÜ’yü maçın başından sonuna kadar zorlayan GAÜ’de ise Arif İleli 15, Batuhan Tüzmen 14, Erdem Tiryakioğlu ve Emre Çetinarslan 11’er sayı ile çift haneli rakamlara ulaşan isimler oldular.