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YDÜ üstün başladı, farklı bitirdi: 28-70

YDÜ üstün başladı, farklı bitirdi: 28-70
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KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U18 Erkekler Ligi’ne Koopspor ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanan karşılaşma ile devam edildi. 17 Şubat Salı günü Necati Taşkın Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı YDÜ 70-28’lik skorla kazandı. 23-8, 41-12, 53-20 ve 70-28’lik periyotlarla YDÜ galibiyete uzandı.

Perşembe günü Soyer ile Akdeniz karşılaşıyor

U18 Erkekler Ligi’ne 20 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşma ile devam edilecek. Soyerspor ile Akdeniz Spor Birliği saat 18.00’de Necati Taşkın Spor Salonu’nda karşılaşacak.

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