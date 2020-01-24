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YDÜ’den sıra dışı fark: 105-36

YDÜ’den sıra dışı fark: 105-36
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Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde kayıpsız gidişini sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 69 sayı farkla mağlup ederek yoluna devam etti. DAÜ’nün ev sahibi olmasına karşın Lefkoşa Atatürk spor Salonu’nda oynanan mücadelede ezici bir üstünlük kuran YDÜ, maçı 105-36 kazanarak son yılların en yüksek sayı farkına ulaştı.

YDÜ’de 30 sayı atan Lashard Anderson, 25 sayı 14 ribaunt üreten James Palmer ve 12 sayı atan Ferit Narçın öne çıkan isimler arasında yer aldı. DAÜ’de ise Utku Yavaş 10 sayı ile çift haneli rakamlara çıkan tek isim oldu.

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