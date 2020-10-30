Yelken Motor ve Kürek Federasyonu genel kurulu yapıldı

KKTC Yelken Motor ve Kürek Federasyonu, ertelenmiş olağan Genel Kurulunu önceki gün (28 Ekim 2020) Federasyon Lokalinde gerçekleştirdi.
Genel kurulda federasyonun yeni yönetim kurulu da belirlenirken Dilek Talay başkanlığa devam etti.
Yeni Yönetim Kurulu
Dilek Talay-Başkan,
Bülent Ortaç-Sayman
Mehmet Salih Havalı-Genel Sekreter
Mustafa Güçver, Salih Toros, Metin Şüküroğlu, Burak Akkoyunlu-Faal Üyeler
Zeki Taşçı-Onursal Başkan.
Denetleme Kurulu
Ersel Ebru, Kazım Soyer ve Hamit Gördün
Disiplin Kurulu
Kamil Tunçay, Orhan Şevket ve Yunus Rahmioğlu