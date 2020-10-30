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Yelken Motor ve Kürek Federasyonu genel kurulu yapıldı

Yelken Motor ve Kürek Federasyonu genel kurulu yapıldı
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KKTC Yelken Motor ve Kürek Federasyonu, ertelenmiş olağan Genel Kurulunu önceki gün (28 Ekim 2020) Federasyon Lokalinde gerçekleştirdi.

Genel kurulda federasyonun yeni yönetim kurulu da belirlenirken Dilek Talay başkanlığa devam etti.

Yeni Yönetim Kurulu

Dilek Talay-Başkan,

Bülent Ortaç-Sayman

Mehmet Salih Havalı-Genel Sekreter

Mustafa Güçver, Salih Toros, Metin Şüküroğlu, Burak Akkoyunlu-Faal Üyeler

Zeki Taşçı-Onursal Başkan.

Denetleme Kurulu

Ersel Ebru, Kazım Soyer ve Hamit Gördün

Disiplin Kurulu

Kamil Tunçay, Orhan Şevket ve Yunus Rahmioğlu

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