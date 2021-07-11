Yeni Başkan Serhat Deniz

Okçuluk Federasyonu olağan genel kurulunda başkanlığa Serhat Deniz seçildi.

Önceki gün (Cumartesi) Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda divanın oluşumundan sonra faaliyet ve mali raporlar okunarak onaya sunuldu.

Raporların oybirliği ile onaylanmasının ardından başkanlığa aday olan kişilerin üye kulüplere yönelik konuşmaları yeraldı.

Yapılan oylamada üyelik şartlarını yerine getiren 9 kulübün 8’inin oyunu alan Serhat Deniz Okçuluk Federasyonu’nun yeni başkanı seçilirken diğer aday Arda Topal ise 1 oy aldı

Çiftçi başarılar diledi

2017 yılından beri Okçuluk Federasyonu başkanlığı görevini yürüten Ferdi Çiftçi konuşmasında yönetim kuruluyla birlikte federasyonu iyi bir seviyeye getirdiklerini ve bundan sonra görevi yeni alacak heyete başarılar diledi.

Deniz “Federasyonu daha ileriye götüreceğiz”

Yeni başkan Dr. Serhat Deniz başkanlığa seçilmesiyle birlikte bu bayrağı daha iyi seviyeye getirmek için yeni ekibiyle var gücüyle çalışacaklarını belirterek bundan önce görev yapan herkese teşekkür etti.