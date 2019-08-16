Yeni Malatyaspor Avrupa'ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Yeni Malatyaspor, Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 1-0 yenmesine rağmen organizasyona veda etti.

Süper Lig'de geçen sezonu 5. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele eden Yeni Malatyaspor, 2. eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını eleyerek 3. tura yükselmişti.

Bu turda Sırbistan'ın Partizan takımıyla eşleşen sarı-siyahlılar, 3-1 kaybettiği maçın rövanşında Belgrad temsilcisini Malatya'da ağırladı. Tur için 2-0 veya 3 farklı galibiyete ihtiyaç duyan Yeni Malatyaspor, karşılaşmanın 7. dakikasında Adis Jahovic'in attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarıyı bu skorla önde tamamlayan sarı-siyahlılar, ikinci yarıdaki çabalarına rağmen turu getirecek golü bulamadı.

Maçı 1-0 kazanan Yeni Malatyaspor, buna rağmen organizasyona veda etti.

Jahovic'den gollere devam

Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Adis Jahovic, 4. resmi maçında 3. golünü attı.

Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki iki maçta birer gol atan Jahovic, Partizan müsabakasında da ağları havalandırarak 3 gole ulaştı.

Chebake sakatlandı

Yeni Malatyaspor'un Faslı oyuncusu Issam Chebake, sakatlanarak oyundan çıktı.

Mücadelenin 8. dakikasında sakatlanan Chebake, oyuna devam edemedi ve çıkmak zorunda kaldı.

Bu futbolcunun yerine oyuna 10. dakikada Rahman Buğra Çağıran dahil oldu.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yalçın: Futbolun acı tarafı bu, olmayınca olmuyor. Turu atlayamadığımız için üzgünüm

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi'ne 3. eleme turunda veda ettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk maçı 3-1 kaybettikleri Partizan'ı 1-0 yendiklerini hatırlatarak, zor bir mücadele oynadıklarını belirtti.

Oyuncularına gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür eden Yalçın, "90 dakikanın tamamında tur için oynadık, turun içerisinde kaldık. Son anlarda kaçan 2 net pozisyonumuz vardı. Futbolun acı tarafı bu, olmayınca olmuyor. Çok mutlu da ayrılabilirdik ama istediğimiz olmadı. Turu atlayamadığımız için üzgünüm." dedi.

Turun ilk müsabakasında hatalar yaptıklarına değinen Yalçın, şöyle devam etti:

"İlk maçta da yaptığımız savunma hatası, konsantrasyon bozukluğu turu atlamamızı engelledi. Oynadığımız takım da bana göre zayıf bir takım, ekstra bir takım değil. Kolay değil tecrübe kazandık. Dört maç oynadık, bizim için iyi bir tecrübe oldu."

"İstediğimiz oyuncuları alamıyoruz"

Bir basın mensubunun oyunda erken risk alınmasına yönelik sorusu üzerine Yalçın, kadronun riskli olup olmayacağını sahada mücadele eden oyuncuların tayin ettiğini dile getirdi.

Sezon başından beri oyuncu almak için çok çaba sarf ettiklerini anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Başkanla da yönetimle de bu konuyu defalarca konuştuk. Yaklaşık 1,5 aydır antrenman yapıyoruz, çalışıyoruz. Hala en az 3-4 oyuncuya ihtiyacımız olduğunu çok net bir şekilde ben beyan ediyorum ama alamıyoruz istediğimiz oyuncuları, öyle bir sorunumuz var. Hamle yapma konusunda... Gökhan da Guilherme de daha hazır değil. Bu havada böyle mücadele etmeleri bana göre çok iyi."

"Hakemler enteresan düdükler çalabiliyor"

Yalçın, kadroda sıkıntı yaşadıklarına dikkati çekerek, Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir ile yapacakları maçta 2 stoperin oynayamayacağını belirtti.

Israrla transfer istediklerini bildirdiklerini söyleyen Yalçın, şöyle devam etti:

"Oyunla ilgili şunu da söyleyeyim bir penaltı pozisyonu var, oyunun ilk yarısında. Bizim gördüğümüz yüzde 100 penaltı. Hakemin es geçmesi çok enteresan. Avrupa'da oynadığımız maçta hakemler gerçekten çok enteresan düdükler çalabiliyorlar bazen. Adamlar 10-15 dakika yerlerde yatabiliyor. 7 dakikalık bir uzatma süresi verdi hakem, bu çok az bir süre. Sürekli sakatlanıyorlar. Bu da onların ne kadar korktuklarını, bizden ne kadar çekindiklerini gösteriyor. Haklılar da. Normalde turu geçememeleri lazımdı ama bu futbol, her şey her zaman istediğimiz gibi olmuyor."

Olması gerektiği gibi oynadıklarını ifade eden Yalçın, oyunun son dakikasına kadar mücadelelerini verdiklerini söyledi.

"Takımımız fizik güç olarak lige hazır durumda"

Bir basın mensubunun takımın Süper Lig'e hazır olup olmadığını sorması üzerine Yalçın, şöyle konuştu:

"Dört resmi maç oynadık. Bunların hepsi de zor maçtı, hem oyunsal hem psikolojik anlamda. Bu oyunlar bizi bir yerlere getirdi. Son oynadığımız maç, takım olarak iyi bir görüntü sergilememize neden oldu. Bugün takım olarak iyi bir görüntü sergiledik, mücadele ettik. Agresiftik, rakibe temaslı oynadık. İstediğimiz oyunu oynamadık ama 3-1'in rövanşında istediğimiz gibi olmuyor. Biz gol atacağımızı biliyorduk. Eleyecek pozisyonları da bulduk. İyi bir takım görüntüsü sergilediğimizi düşünüyorum. Baktığımız zaman takımımız fizik güç olarak lige hazır durumda."

Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek: Turu geçmek için futbolcularımız elinden geleni yaptı

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk ettiği Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 1-0 yenmesine rağmen Avrupa'ya veda eden Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, "Çok iyi oynadık ve galip geldik ama turu geçemedik. Sağlık olsun, kısmet değilmiş diyelim." dedi.

Gevrek, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maça çok arzulu ve istekli başladıklarını söyledi.

Baskılı oyunun karşılığını ilk dakikalarda buldukları golle aldıklarını belirten Gevrek, ilk yarıyı oldukça tempolu oynadıklarını ifade etti.

Avrupa defterini kapattıklarını ve artık lige döndüklerini dile getiren Gevrek, şunları kaydetti:

"Öncelikle çok güzel oynadığımız bir maçta turu geçemediğimiz için çok üzgünüz. Taraftardan futbolculara bu takıma gönül vermiş herkesi canıgönülden kutluyorum. Bazen kısmet olmuyor ve bugün de kısmet olmadı bize. Çok güzel oynadık ama tabii turu geçemedik. Avrupa defteri bizim için kapanmış oldu. Turu geçmek için futbolcularımız elinden geleni yaptı. Artık lige döneceğiz."

"Bariz penaltımız verilmedi"

Adil Gevrek, ilk yarıda penaltı bekledikleri pozisyonla ilgili şunları ifade etti:

"Hakem hatalarını konuşmak istemiyorum ama maalesef bariz bir penaltımızı vermedi. Yan hakem de pozisyona yakındı, çok rahat penaltıyı verebilirdi. Avrupa maçlarında maalesef böyle bariz hatalar yapılabiliyor ve bugün de bunlardan birini yaşadık. Ne olursa olsun sahamızda turu geçmek istiyorduk ama olmadı. Sağlık olsun."

Bu sezon mücadele edecekleri tüm kulvarlarda başarıya ulaşmak için ter dökeceklerini kaydeden Gevrek, "Bir defa bu Avrupa potasına girdik ve bunu her sene devam ettirmek istiyoruz. Bu sene hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda başarı elde etmek istiyoruz. Bu kulvarlarda iddiamızı sonuna kadar sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Gevrek, taraftarın lig maçlarına da aynı ilgiyi göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Partizan Teknik Direktörü Milosevic: Turu geçmeyi hak ettik

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Yeni Malatyaspor'u eleyen Sırbistan temsilcisi Partizan'ın teknik direktörü Savo Milosevic, turu geçmeyi hak ettiklerini söyledi.

Milosevic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, geride kalan iki maçın geneline bakıldığında turu geçmeyi hak eden taraf olduklarını dile getirdi.

Maçta iyi performans gösterdiklerini ancak erken gol yediklerini ifade eden Milosevic, şöyle konuştu:

"Erken golün ardından ikinci yarıda iyi oyun gösteremedik ama çok istekli ve hırslıydık. O yüzden turu geçtik. Malatyaspor da ikinci yarıda fiziksel olarak düştü, bizim işimiz daha kolay oldu. İki maça da baksak biz turu geçmeyi hak ettik."

Maçın bekledikleri gibi geçtiğini belirten Milosevic, "Malatya, çok kaliteli bir takım. Maçın bizim için zor olacağını biliyordum. Malatya'nın gol atması sürpriz değildi." ifadelerini kullandı.

Milosevic, Yeni Malatyaspor'un penaltı beklediği pozisyonla ilgili bir soru üzerine, hakem kararlarıyla ilgili yorum yapmayacağını ifade etti.

UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulunun ırkçı davranışlardan dolayı kendilerine 2 maç seyircisiz oynama cezası vermesiyle ilgili bir soruyu da yanıtlayan Milosevic, şunları kaydetti:

"Bizim stadımızda ırkçılıkla ilgili bir şey olmadı ve hiçbir zaman olmaz da. Bizim öyle bir problemimiz yok. Bizim 2 Afrikalı, 1 Japon oyuncumuz var. Bizde gerçekten öyle bir şey yok. O söyledikleri şeyler, bizim rakibimiz Kızılyıldız'ın taraftarıyla ilgili bir şey, onların takma adı da öyle. Irkçılıkla ilgili bir şey olmadı. Öyle bir problemimiz yok."

Milosevic, Yeni Malatyaspor'un güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Bu turu geçtiysek, bundan sonra eşleşeceğimiz takımı da geçeriz." ifadelerini kullandı.

Maçın özeti

7. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Mustafa Akbaş'ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Jahovic, kaleci Stojkovic'in öne çıkmasını değerlendirerek ceza yayı üzerinden topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0

15. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Rahman Buğra'nın uzaklaştıramadığı topu kapan Asano'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

20. dakikada sol kanatta topla buluşan Bifouma, çalımlarla son çizgiye inerek ortasını yaptı ancak araya giren Partizan defansı, altıpasta Guilherme'den önce müdahale ettiği topu uzaklaştırdı.

30. dakikada Gökhan Töre'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda sırtı kaleye dönük topla buluşan Bifouma'nın dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.

45+5. dakikada Yeni Malatyaspor yarı alanının ortalarından kazanılan faulu Tosic kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa sol çaprazda Sadiq kafayla vurdu. Kaleci Farnolle'ün direk dibinde engellediği topu yine Sadiq kaleye göndermek istedi. Farnolle'ün müdahale ettiği meşin yuvarlak, yan direğe çarparak altıpasa düştü. Farnolle, hızlı davranarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Maçın ilk yarısı, Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

59. dakikada sol kanatta buluştuğu topla iki kişiden sıyrılan Bifouma, ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun pasıyla uygun durumda topu alan Chaalali'nin vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

79. dakikada Gökhan Töre'nin soldan ortasında Mustafa Akbaş'ın kafayla aşırdığı topa arka direkte Mina kafayla vurdu. Kaleci Stojkovic, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

86. dakikada Gökhan Töre'nin sağ kanattan yaptığı ortada altıpas önündeki Eren Tozlu'nun kafayla vurduğu top auta çıktı.

Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.