Yeni Malatyaspor tur atladı

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını Adis Jahovic'in golüyle 1-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor adını bir üst tura yazdırdı.

Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, ilk maçın 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Genç teknik adam, Malatya'daki karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Donald'ı yedeğe çekti. Sakatlığı bulunan Teenage Hadebe kadroya alınmazken ilk maça 11'de başlayan Nuri Fatih Aydın da 18 kişilik kadroya giremedi.

Yalçın, bu futbolcuların yerine Robin Yalçın, Mustafa Akbaş ve Rahman Buğra Çağıran'ı oynattı.