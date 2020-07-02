Yenicami-Türk Ocağı maçında 5 gol

K-Pet Süper Lig’in 25. hafta kapanış maçında Yenicami ile Türk Ocağı karşı karşıya geldi.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan ve toplam beş golün atıldığı karşılaşmayı Yenicami 3-2’lik skorla kazandı.

Yenicami maçta Hasan Celil Evren’in golüyle öne geçse de Türk Ocağı bu gollere Lewan ve İlker ile yanıt verdi.

Maçın tamamlanmasına 15 dakika kala önce sahneye John Ebuka Okoye, ardından da kaptan Tansel Ekingen çıkarak kaydettikleri gollerle maçı 3- 2’lik skorla takımlarına kazandırdı.

Bu sonucun ardından Yenicami 44 puana yükselirken Türk Ocağı 44 puanda kaldı.

Ligin 26. haftasında Yenicami, şampiyonluk düğümünün çözülme ihtimalinin olduğu maçta Mağusa Türk Gücü’ne konuk olacak.

Türk Ocağı ise Binatlı’yı konuk edecek.

(sporyeni)