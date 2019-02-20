Yenicami’de yeni başkan Ali Vehid

Süper Lig lideri Yenicami, yeni başkanını seçti. Tek aday olarak seçime giren Ali Vehid, siyah beyazlı camianın yeni başkanı oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Başkan Hüseyin Metinser’in istifa kararı almasının ardından sıkıntılı bir süreç yaşayan ancak ligdeki disiplinini bozmayarak şampiyonluğa koşan Yenicami’de, aranan Başkan bulundu. Dün gece Yenicami Ağdelen Kulübü’nde yapılan genel kurulda başkanlık seçimine tek aday olarak katılan Ali Vehid, üyelerin de onayını alarak Başkan seçildi. Yenicami Yönetim Kurulu 23 kişiden oluşacak.

Yönetimde şu isimler yer alacak; Ali Vehid(Başkan), Salahi Çağman, Bülent Avcan, Ercan İbrahimoğlu, Engin Avkıran, Halil Onalt, Selçuk Zekai, Erdaş Erbilen, Evrim Hınçal, Ahmet Şeytan, Serhan Gönelli, Levent Özerdağ, Abdullah Sultanoğlu, Ömer Gedik, Murat Karakuş, Bolkan Bardak, Arınç Perçinci, Safiye Özaltıner, Çağakan Kabataş, Barış Erkmen, Erdi Şener, Raşit Özgür, Şenol Karayel.