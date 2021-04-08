Yiğitcan Antalya’ya gidiyor

KKTC Atletizm Federasyonu milli atleti Yiğitcan Hekimoğlu, 11 Nisan Pazar günü Antalya’da düzenlenecek Bayrak Takımları Seçme Yarışları’na katılmak üzere 9 Nisan Cuma günü Türkiye’ye gidecek.
Hekimoğlu, Türkiye Milli Takımı’na seçilmesi halinde Türkiye’de kalarak milli takım kampına dahil olacak ve hazırlıklarına burada devam edecek. Seçilememesi durumunda adaya dönecek olan Hekimoğlu, Tokyo Olimpiyatları hedefi kapsamında hazırlıklarına Covid-19 tedbirleri çerçevesinde uygulanan karantina kurallarında devam edecek.