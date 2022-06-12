Yiğitcan, ENKA ile şampiyonluğa koşuyor

Yiğitcan, ENKA ile şampiyonluğa koşuyor
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Başarılı Milli Atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu tüm  kulüplerin katılımı  ile gerçekleşen Türkiye Turkcell Süper ligin ilk kademesi olan  Şampiyona için  3 günlük  Bayrak  kampından sonra,
Bursa'da s 4x100m de pistte çıktı.

Başarılı Sprinterin 4 Adam olarak koştuğu  Bayrak yarışında   ENKA takımı   39.04 derece ile  yarışı 1.   olarak   tamamladı.

Hekimoğlu ,bugün extra 100m serisinde derecesini geliştirmek için saat 17.00 tekrardan piste çıkıp şampiyonayı tamamlayacak.

 ENKA spor kulübü güçlü rakiplerle mücadele edip Şampiyonluk için güzel bir start vermek istiyor.

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