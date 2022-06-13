Yiğitcan ve Buse’den gurur verici performans

Yiğitcan Cumartesi günü ilk günde ENKA adına 4x100 metre bayrak yarışında piste çıktı. Takım olarak 39.03’lük derece ile ENKA birinci olurken, Yiğitcan son adam olarak yarıştığı yarışta bu birinciliğe katkı sağladı.

Organizasyonun ikinci gününde Yiğitcan 100 metrede yarıştı. Elit atlet yağış altında koşulan serisini +0.8 rüzgarla 10.53’lük derecesi ile ikinci tamamlama başarısı gösterdi.

Buse’den birincilik

ENKA’nın kadın takımında yer alan bir diğer elit atletimiz Buse Savaşkan da başarılı bir yüksek atlama yarışı geçirdi. Buse elde ettiği 1.82’lik atlayışı ile birinci olma başarısı gösterdi. Her iki temsilcimiz elde ettikleri derecelerle takımları ENKA’ya ilk kademede önemli puanlar kazandırdı.

Süper Lig’in final ve son kademe yarışları 25-26 Ağustos tarihlerinde Konya’da yapılacak ve sezonun dereceleri belli olacak.