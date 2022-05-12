Yıldız Erkek Bisiklet Karmamız Karaman yolcusu

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu (KTBF) U17 Yıldız Erkek Karması, Türkiye Şampiyonası 4. Etap Puanlı Yol Yarışları’na katılmak üzere yarın (12 Mayıs Perşembe) öğle saatlerinde adadan ayrılıyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan ''Türkiye Şampiyonası 4. Etap Puanlı Yol Yarışları'' 14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde Karaman'da yapılıyor.

Türkiye Şampiyonası’nda bu sezon 2. ve 3. etaplarda yarışarak başarılı sonuçlara imza atan KTBF U17 Yıldız Erkek Karması sporcuları 4. etapta da piste çıkacak.

KTBF Başkanı Salih Yalızat’ın takım menajerliği yapacağı, Kudret Güloğlu’nun ise antrenör olarak görev alacağı yarışmada 5 sporcumuz Emre Kaplan, Arcan Kuzhan, Ege Erülkü, Kerem Pekmez ve Mustafa Cavuş pedal çevirecek.

14 Mayıs Cumartesi günü yarışın ilk gününde sporcularımız 10 kilometrelik Tırmanış etabında mücadele edecek.

15 Mayıs Pazar günü ise ikinci günde Kriteryum yarışı gerçekleşecek. Sporcularımız Kriteryumda 3.7 kilometrelik parkurda 8 tur üzerinden toplam 29.6 kilometrelik mesafede ter dökecek.