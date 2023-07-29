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Yılmazköy, Türkiye'li oyuncularını belirledi
Spor
29 Temmuz 2023 Cumartesi 13:48
Kıbrıs Genç Tv
Yılmazköy, Türkiye'li oyuncularını belirledi.
1.Lig ekibi orta saha oyuncusu Barış Küçük ve hücum oyuncusu Sinan Uzun'a imza attırdı. İmza töreninde Antrenör Bayram Dağgül de yer aldı.
(arenasporkolik)
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