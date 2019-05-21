Yenicami Ağdelen Kulübü'nden yapılan açıklamada Teknik Direktör Sedat Devecioğlu ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2016/2017 döneminde Teknik Direktörlük görevine başlayarak aynı dönem ve 2017/2018 döneminde şampiyon olarak tamamladığımız ve çalışmaya devam ettiğimiz hocamız Sedat Devecioğlu ile birlikte bu yil Süper Lig ve kupa ikincisi olarak sezonu tamamlamış bulunmaktayız. Tüm dönemler boyunca büyük emekler vererek takımımızın teknik ekibinin başında bulunan Sedat Devecioğlu hocamız ile yollarımızı ayırma kararını almış bulunuyoruz. Takımımıza yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki teknik yönetim hayatında başarılar dileriz. Gelecek sezon için çalışmalarımıza zaman kaybetmeden başlamış bulunuyor, takımımızın hakettiği teknik kadroyu en kısa sürede görev başına getireceğiz. Her zaman olduğu gibi tüm camia ve yönetim olarak ,bizler için tek sevda Yenicami olacaktir".