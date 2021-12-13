Yönetim Kurulu kararları açıklandı

KTFF Yönetim Kurulu Hasan Sertoğlu başkanlığında toplanarak kararlar aldı.

Alınan kararlar şöyle:

AKSA Süper Lig, AKSA 1. Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1. Liglerinin 11. ve. 12. Hafta maçlarının tescil edilmesine;

Larnaka Gençler Birliği SK’nın, 16155 numarasıyla 27.11.2021 tarihindeki AKSA 1. Lig müsabakasında Bostancı Bağcıl SK’nın KTFF Talimatlarını ihlal etmesi ile ilgili olarak 29.11.2021 tarihinde yapmış olduğu dilekçenin, değerlendirilmek üzere KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine;

Dörtyol SK’nın, 16164 numarasıyla 04.12.2021 tarihindeki AKSA 1. Lig müsabakasında Yalova SK’nın KTFF Talimatlarını ihlal etmesi ile ilgili olarak 06.12.2021 tarihinde yapmış olduğu dilekçenin, değerlendirilmek üzere KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine;

Vadili TÇBSK’nın 08.12.2021 tarihinde yapmış olduğu dilekçenin reddedilmesine;

İktisatbank BTM Ligleri’nde yer alan kulüplerin Müsabaka Talimatı gereği maç kadrosunda 5 (beş) adet KTFF tarafından belirlenen yaş kriterinde genç futbolcu bulundurulması zorunludur. Ancak günümüzde yaygın olan Covid-19 hastalığı göz önüne alındığında, maç kadrosunda o hafta oynanacak maç ile ilgili olarak mevcut genç futbolcu kategorisindeki futbolcuların 3 (üç) ve üzeri lisanslı futbolcunun Covid-19 hastası olması halinde ve bu hastalıklarını KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan alınacak ıslak mühürlü yazı ile KTFF’ye bildirmesi halinde KTFF Disiplin Talimatı’nın ilgili maddesi gereğince, -1 puan uygulamasının ilgili maç için uygulanmayacağının tüm BTM kulüplerine duyurulmasına karar verilmiştir.