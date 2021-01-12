Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararları açıklandı.

Alınan kararlar şöyle:

1) 2019-2020 sezonu sonunda Serbest Transfer Hakkı elde etmiş ve daha önceden açıklanan başvuru tarihi olan 28 Eylül 2020 tarihinden önce bu haktan yararlanmak isteyen futbolcuların bu haklarını 2021-2022 sezonu öncesi KTFF tarafından belirtilecek tarihlerde başvuru yapabilmelerine; 2020/2021 futbol sezonu oynatılmaması nedeniyle oynanmayan sezonun serbest transfer yılı olarak sayılmayacağının ilgili futbolculara duyurulmasına;

Yine Amatör Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı ve/veya Profesyonel Yabancı Uyruklu Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı uyarınca 2 yıl boyunca hiçbir maçta süre almayan futbolcuların serbest kalma haklarının 1 yıl uzatılmasına ve oynanmayan 2020-2021 sezonunun bu süre kapsamına girmemesine,

2) Oluşan pandemi gereği belirli yaş gruplarının futboldan uzak kalmasını engellemek adına 2021-2022 sezonunda 01.01.2001 ve sonraki yıllarda doğan futbolcuların U20 Ligi’nde forma giyebilmesine, ancak 2022-2023 Futbol Sezonu’nda oynanacak U20 Ligleri’nde 01.01.2003 ve sonraki yıllarda doğan futbolcuların forma giyebileceklerinin bildirilmesine,

3) 2020-2021 Transfer ve Tescil Dönemi içerisinde transfer işlemi yapan tüm futbolcu, teknik direktör vb. işlemlerin 2021-2022 sezonunda da geçerli olmasına,

4) Uygun sağlık koşullarının oluşması durumunda 2021-2022 sezonu Süper Kupa Finali’nin 20 Ağustos 2021 Cuma günü daha önce açıklandığı gibi Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynatılmasına, K-Pet Ligleri’nin ise 26 Ağustos 2021 Perşembe günü başlamasına,

2021-2022 Futbol Sezonu 1.Transfer ve Tescil Dönemi’nin (Bonservis / Kiralık Transfer dahil) 13 Ağustos 2021 Cuma günü saat 17.00’de tamamlanmasına,

5) KTFF Amatör Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı ve/veya KTFF Profesyonel Yabancı Uyruklu Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı gereği bonservis evrağının (kiralık dahil) transferin yapıldığı tarihte ve/veya günde düzenlenip KTFF’ye sunulması gerektiğinin, Transfer ve Tescil Dönemi haricinde alınan ve/veya düzenlenen bonservis evraklarının (kiralık dahil) geçersiz olduğuna karar verilmiştir.