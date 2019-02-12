Türkiye'de son dönemdeki tepki çeken hakem kararlarının ardından, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu istifa etti. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu'nun Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e istifasını verdiği öğrenildi.

Namoğlu'nun yerine eski MHK Başkanı Kuddusi Müftüoğlu'nun gelmesi bekleniyor.

YUSUF NAMOĞLU'DAN AÇIKLAMA

İstifa kararıyla ilgili TRT Spor'a açıklamalar yapan Namoğlu, "İstifamı yarın TFF'ye vereceğim. Ayrılacağımı ilan ettim. Herkese söylüyorum; çok düşündüm, Türk futboluna daha iyi hizmet etmek adına böyle bir karar aldık. Bu haftaki atamaları yapmamız gerekiyor. Yeni bir başkanın gelip bunu yetiştirme ihtimali yok. Devlette devamlılık vardır. Geçmişte yaptığımız olumlu şeylere zarar vermemek adına istifa

edeceğiz. Resmen istifamı verdikten sonra gerekli açıklamaları yapacağım." ifadelerini kullandı.