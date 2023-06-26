Yüzme kulüpleri isyan etti...

Kuzey Kıbrıs Su Sporları federasyonuna bağlı yüzme kulüpleri antrenölerin velilerin ve sporcuların katılımıyla başbakanlık önünde basın bildirisi okudu.

Sporcular ellerinde “Ödenek isteyoruz, yarış istiyoruz, skorbord istiyoruz” yazılı pankartlar taşıdı, Başbakanlık önünden sesini duyurmaya çalıştı, hükümete ve siyasilere çağrıda bulundu.



Kulüpler adına ortak bildiriyi Fastfrogs antrenörlerinden Barış Cambulat okudu. Bildiride uzun zamandır yapılmayanlar aktarıldı verilen vaadlerin yerine getirlmediği vurgulandı.Marlin Sportin Club Başkanı Remzi Tanlı ise konuşmasında hükümete seslendi, ödeneğin vaar olduğunu ancak doğru kullanılmadığını ifade etti.Sporcular havuzda yaşadıkları sorunları Kıbrıs Genç Tv mikrofolarına anlattı.