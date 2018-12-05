Yüzme maratonu yapılıyor

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, toplumda farkındalık yaratmak, gençleri spora yöneltmek ve başarılı sporcuları onere etmek adına sivil toplum örgütleriyle işbirliğinde yeni bir etkinlik düzenliyor. Bu çerçevede Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile Aspava Spor Kulübü ile işbirliğinde 3 kilometrelik Yüzme Maratonu düzenliyor.

9 Aralık Pazar günü Yedidalga’da Uluslararası düzeyde yapılacak Yüzme Maratonu ile ilgili basın toplantısı bugün saat 14.30’da Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde gerçekleştirilecek