Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda kura çekimi yapılacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda kura çekimi 14 Nisan 2023 Cuma günü gerçekleşecek. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda saat 16.00'da gerçekleşecek kura çekiminde geçen sezon ligi ilk 5 sırada bitiren Dem's Cons. Mağusa Spor Akademisi, China Bazaar Gençlik Gücü TSK, Küçük Kaymaklı TSK, Yonpaş Dumlupınar ve Merit Alsancak Yeşilova takımları direkt olarak çeyrek finale yükselecek. Doğan Türk Birliği, Hamitköy ŞHSK, Binatlı YSK, Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor, Vadili ve Taşkınköy takımları ise 1.turda mücadele ederek çeyrek final bileti arayacak. Kupada 1.tur maçları 25-26 Nisan 2023 tarihinde oynanacak.