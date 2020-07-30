Ziraat Türkiye Kupası 9. kez Trabzonspor'un

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, kupayı kazandı.

5. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Bakasetas'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

20. dakikada sağ kanatta topu alan Juanfran, ceza sahasına girdikten sonra pasını Bakasetas'a verdi. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta sağına uzanan kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kontrol etti.

21. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağ çaprazdan pasında Sörloth, topu ceza sahası içinde göğsüyle kontrol etti. Bu oyuncunun sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Marafona'dan döndü. Ardından Guilherme'nin şutunda top üstten auta gitti.

25. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sörloth'un soldan ortasında, altıpasın önünde topa ayak koyan Abdülkadir Ömür, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

35. dakikada Novak'ın soldan kullandığı uzun taç atışında savunmadan seken topa önce Guilherme, sonra da Abdülkadir Ömür kafayla müdahale etti. Son olarak Sörloth'un altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.

64. dakikada Trabzonspor ikinci gole yaklaştı. Pereira'nın sağdan ortasında arka direkte Bilal Başacıkoğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla auta gitti.



89. dakikada sol kanatta topla buluşan Sörloth'un savunmanın arkasına pasında Abdülkadir Ömür topu kontrol etti. Bu oyuncunun kaleci Marafona'yı geçtikten sonra ceza sahası içinde dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.



90+5. dakikada Junior Fernandes'in ceza alanına pasında seken topa sağ çaprazda Salih Uçan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır kontrol etti.



90+10. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Sosa, pasını sağdan savunmanın arkasına hareketlenen Sörloth'a verdi. Bu oyuncu ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.



Karşılaşmayı 2-0 kazanan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a tebrik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Trabzonspor'u tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından kutlama mesajı paylaştı.

Erdoğan, paylaşımında, "2020 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Trabzonspor'u ve tüm Trabzonsporluları gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavililer 9. kez mutlu sona ulaştı

Trabzonspor, 15. kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9. kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

Trabzonspor, Galatasaray'ın 18 kezle en fazla şampiyonluk yaşadığı organizasyonda kupa sayısını 9'a çıkararak, en fazla kupa alan ikinci takım konumundaki Beşiktaş'ı yakaladı.

Türkiye Kupası'nda 10 yıllık hasretini sonlandıran bordo-mavili takım, iki yılı aşkın süredir görevde bulunan başkan Ahmet Ağaoğlu yönetiminde ilk kupasını elde etti.

Süper Kupa maçı Medipol Başakşehir-Trabzonspor arasında

Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.

Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Türkiye Kupası'nın sahibi Trabzonspor arasındaki TFF Süper Kupa maçı, Türkiye Futbol Federasyonunun belirleyeceği tarihte oynanacak.

Ekuban ve Novak sakatlandı

Trabzonsporlu futbolcular Caleb Ekuban ve Filip Novak, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle maça devam edemedi.

Ekuban, baldırındaki sakatlık nedeniyle 40. dakikada yerini Bilal Başacıkoğlu'na bıraktı.

Trabzonspor ceza sahasında başına aldığı darbe nedeniyle sahayı sedyeyle terk eden Novak'ın yerine ise 78. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi oyuna dahil oldu. Filip Novak, ambulansla hastaneye götürüldü.

Sörloth sezonu 33 golle kapattı

Karşılaşmada Trabzonspor'un ikinci golünü kaydeden Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, sezonu 33 golle kapattı.

Süper Lig'de 24 kez ağları havalandırarak gol krallığına ulaşan Sörloth, Türkiye Kupası'ndaki gol sayısını da 7'ye çıkardı.

Norveçli futbolcu, Avrupa kupalarında ise bordo-mavili forma altında 2 kez ağları havalandırmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u yenen Trabzonspor kupasını aldı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, düzenlenen törenle kupasını aldı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan bordo-mavililer, saha içinde birbirlerine sarılarak şampiyonluğu kutladı.

Futbolcular ile teknik heyet, tribünde bulunan yöneticilerle karşılıklı tezahürat yaptı.

Saha kenarında düzenlenen ödül töreninde önce karşılaşmanın hakemlerine plaketleri verilirken, daha sonra madalya seremonisine geçildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyesi Nuri Akın ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın yer aldığı kupa töreninde, önce finalist Aytemiz Alanyaspor, ardından da şampiyon Trabzonspor'un teknik heyet ve futbolcularına madalyalarını aldı.

Trabzonsporlu futbolcular Jose Sosa ve Uğurcan Çakır, alandaki kürsüde bulunan kupayı alarak takım arkadaşlarının yanına götürdü. Bordo-mavililer, birlikte kaldırdıkları kupayla poz verdi.

Büyük sevinç yaşayan Trabzonsporlu oyuncular, uzun süre sahadan ayrılmadı.

Finalin en değerlisi Abdülkadir Ömür

Ziraat Türkiye Kupası finalinin en değerli oyuncusu Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür oldu.

Karşılaşmada takımının ilk golünü atan Abdülkadir Ömür, maçı takip eden basın mensuplarının oylarıyla en değerli oyuncu seçildi.