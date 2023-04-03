Zor hareketlerde yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından organize edilen Zor Haraketler Torba Şampiyonası önceki gün yapıldı.
Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen ve kulüp temsilcileri verdiler.
Şampiyonayı, Master Öykü Ergin başkanlığında Anna Tüysüz, Şakir Yağızsoy’dan oluşan hakem heyeti yönettiler.
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