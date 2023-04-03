Zor hareketlerde yarıştılar

Zor hareketlerde yarıştılar
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Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından organize edilen Zor Haraketler Torba Şampiyonası önceki gün yapıldı.

Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen ve kulüp temsilcileri verdiler.

Şampiyonayı, Master Öykü Ergin başkanlığında Anna Tüysüz, Şakir Yağızsoy’dan oluşan hakem heyeti yönettiler.

Sikletlerinde 1. Olanlar

Bayanlar Hyong Sonuçları

1.Kategori: 1. Defne Okçu

2.Kategori: 1. Tuana Yeleğen

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3.Kategori: 1. Havin Yılmaz

4.Kategori: 1. Zehra Naz Ağan

5.Kategori: 1. Sevcan Gül

Erkekler Hyong Sonuçları

1.Kategori: 1. Sam Norouzi

2.Kategori: 1. Diyar Bulegenov

3.Kategori: 1. Mohammad Hosseine

4.Katagori: 1. Şakir Atınç Yağızsoy

5.Kategori: 1. Kerim Karpuz

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