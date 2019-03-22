Zorlu maç Yükseliş’in

KKTC Hentbol Federasyonu ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu İşbirliğinde düzenlenen Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Büyük Erkekler Ligi’nde sezonun 2’inci haftası tamamlandı.

Önceki akşam Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda oynanan Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ)-Yükseliş takımları mücadelesi sonunda takımlar ligde ikinci maçlarını oynamış oldu.

Ligde Gençlik Gücü ve Yükseliş takımları 4’er puan ve averajla ilk 2 sırayı paylaşıyor. MGA 3 puanla zirvenin en yakın takipçisi olurken, UKÜ takımı 1 puanla dördüncü ve puansız YDÜ ile DAÜ son 2 sırada yer alıyor.

Yükseliş 2 sayıyla kazandı

Yaşama Sporla Bağlan Büyük Erkekler Hentbol Ligi’nde ikinci haftanın kapanış maçı YDÜ ile Yükseliş arasında oynandı. İlk devresini 14-12’lik skorla Yükseliş takımının önde kapattığı maçı Yükseliş 26-24 kazanarak 2 puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncuları 8’er sayı atan YDÜ’den İbrahim Özkoçatlı, ve Yükseliş’ten Çağın Yücel ile Arda Kansu oldu.