Lefkoşa’da Yonca Kavşağı’nda, dün, şüpheli görülen bir araçta yapılan aramada “kokain ve hintkeneviri” türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ele geçirildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen A.C’nin (E-56) kullanımındaki araç durdurularak üzerinde ve bahse konu araçta arama yapıldı.

Aramalarda söz konusu şahsın tasarrufunda yaklaşık 20 gram ağırlığında kokain türü ile yaklaşık 3 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi tespit edilerek emare alındı.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, meseleyle ilgili soruşturma sürüyor.