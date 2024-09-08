Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde belirlediği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi."