T & T Havalimanı İşlemetciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik, 2023 yılı vergi matrahı ile ilgili basında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Özçelik , açıklamasında şunları kaydetti:

"KKTC Maliye Bakanlığı’nın 2023 yılına ait vergi matrah ve miktarlarının açıklaması nedeniyle kamuoyunda şirketimizin zararda olduğuna ve bu nedenle vergi ödemediğine ilişkin spekülasyonlar yapılmıştır. Kamuoyunu aydınlatılması amacıyla şirketimizin mali yapısı ile ilgili gerçekleri kamuoyu ile paylaşmak zorunluluğu doğmuştur.

T&T Havalimanı İşletmeciliği şirketi, 2023 yılında 420 milyon TL işletme kârı elde etmiş olmasına karşın, amortisman, kur zararı ve yatırım indirimlerinin gider kaydedilmesi sonucunda vergi matrahı oluşmamış ve operasyonel olarak karlı olmasına rağmen vergi tekniği açısından “zarar etmiştir”. Gerek uluslararası kabul görmüş muhasebe standartları uyarınca gerekse de 27/1977 sayılı Vergi Usul Yasası kuralları uyarınca yapılan bu hesaplamayı işletmemizin “zarar beyan ettiği” şeklinde yorumlamak ve yansıtmak doğru olmadığı gibi işletmemizi küçük düşürme amaçlı bir saldırı niteliğindedir.

İşletmemiz zararda değildir. 2023 yılı için vergi matrahı oluşmaması, KKTC vergi mevzuatının KKTC’nde faaliyet gösteren diğer tüm işletmelere olduğu gibi şirketimize sağlamış olduğu haklar uyarınca hazırlanan 2023 yılı bilançomuzun yasal sonucudur.

Bu açık gerçek göz ardı edilerek işletmemizin kamu maliyesine katkıda bulunmadığı ima edilmek isteniyorsa bu da gerçeklere tamamen aykırıdır. İşletmemiz, Ercan Havalimanı’nda ciro paylaşımı esasına göre faaliyet göstermektedir. İlgili sözleşmemiz gereği, 2023 yılında kamu kasasına aktardığımız ciro payı 1,6 milyar TL’den fazladır. 2024 yılının ilk iki dönemi sonunda ödenen ciro payı ise 286 milyon TL’yi aşmış bulunmaktadır.

T&T Havalimanı İşletmeciliği, devletimiz ile paydaş olarak çalışmaktadır. Hesapları, diğer bütün işletmelere göre çok daha şeffaf olmak zorundadır ve kamu denetimine tam anlamı ile açıktır. Bu gerçeği göz ardı eden, işletmemizin prestijini sarsmaya yönelik yayın ve paylaşımlar, işletmemize olduğu kadar KKTC yatırım iklimine de zarar vermekte ve büyük yatırımlar için ihtiyaç duyulan sermaye girişine engel oluşturmaktadır.

Bu tür yayın ve değerlendirmelere karşılık, KKTC’de Ercan Havaalanı gibi dev bir yatırıma imza atmaktan ve bu alanın işletmecisi olmaktan büyük bir gurur duyduğumuzu; Kıbrıs Türk halkının refah ve esenliğine katkı koymaya kararlı olduğumuzu kamuoyumuz ile paylaşmak istiyoruz."