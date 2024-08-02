Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) , “nüfus ve sağlıktaki düzensizlik, başı boşluk ve günü kurtarmaya yönelik politikalar nedeni ile acil servislerde durum kritik noktayı geçtiğini” belirterek, kamusal sağlıktaki altyapı ve doktor eksikliklerinin ivedi giderilmesi gerektiğini kaydetti.

KTTB, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın açıklamasını ve eylemlilik kararını desteklediğini bildirdi.

KTTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Ceyhun Dalkan yaptığı yazılı açıklamada, “Acilde acil tıp uzmanları artırılmalı, acillerin organizasyonu ve acil kadrolarındaki pratisyen hekim ihtiyacı ivedi giderilmelidir. Acil ve diğer kamusal sağlık hizmetlerinde 24 saat hizmet verecek kayıt memuru, güvenlik görevlisi, kapıcı, laboratuvar ve röntgen teknikerleri, portör hizmetlerinin 24 saat kesintisiz devamı edebilecek şekilde personel açıkları giderilmelidir.” dedi.

Cengiz Topel, Girne Akçiçek ve Gazimağusa acilleri ve servislerinin güçlendirilip, yeterli hekim ve destek personel ihtiyacı karşılanmadan acillerdeki ve kamusal sağlıktaki karmaşa ve erişememe sorununun çözümlenemeyeceğini kaydeden Dalkan, “Bu kaos, sistemsizlik ve yoğunluk içinde hekimler yorgun ve bitkindir.” ifadesini kullandı.

Ülkedeki acil servislerin durumunun göz ardı edilemeyecek kadar ciddi olduğunu savunan Dalkan, müdahale edilmezse, krizin daha da derinleşeceğini ifade etti.

Dalkan, “Bizler hem hastalarımızın sağlığa erişiminden endişeli hem de bu yoğunluktan yorulmuş durumdayız. Sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan bu büyük sorunlar, hükümetin ve özellikle Sağlık Bakanlığı’nın birinci önceliği olmalı ve sağlıkta örgütlü paydaşlarla iş birliği içinde hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmalıdır.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın açıklama ve eylemlilik kararını desteklediğimizi ve eylemlerinde birlikte hareket edeceğimizi belirtmek isteriz.” dedi.