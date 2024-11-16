Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) kamusal sağlığın güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.



Tabipler Birliği Yönetim Kurulu, yaptığı yazılı açıklamada, Girne ve Güzelyurt Devlet Hastanelerinin ivedilikle tamamlanması ve yıllardır adeta yılan hikayesine dönen yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin, mevcut ve gerçek nüfusa uygun şekilde planlanarak bir an önce inşasına başlanması ve tamamlanmasını talep etti.

Halkın sağlığa erişimi için bu adımların bir an önce atılmasının gerekli olduğu kaydedilen açıklamada, Girne Asker Hastanesi’ne sivil hastaların da kabul edilecek olmasıyla, uzun süredir açılması beklenen yeni Girne Devlet Hastanesi’nin tam kapasite ile faaliyete geçişinin daha da gecikeceği endişesi de ifade edildi.

Bu gecikmenin, halkın sağlık hizmetlerine erişimini daha da zorlaştıracağına dikkat çekilen açıklamada ayrıca şunlara yer verildi:



“Girne Asker Hastanesi’nde sivil hastalara hizmet verecek olan meslektaşlarımızın, KKTC’de geçerli yasal mevzuata uygun olarak KTTB’ye üye olmaları gerekmektedir. Mevcut yasalarımız, ülkemizde sivil hasta bakılabilmesi için KTTB’ne üyelik koşulunu açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu üyelik yalnızca bir formalite değil, aynı zamanda hem hekimlerin hem de hastaların haklarının korunması ve ülkedeki sağlık sisteminin denetimi açısından da yasal bir zorunluluktur.

Ayrıca olası hasta şikayetlerinde veya malpraktis iddialarında hastaların KKTC mahkemelerine ve/veya KTTB’ne başvurularda bulunabilmesi için de üyelik gereklidir.



Sağlık Bakanlığı’nın, sağlık hizmetlerinin düzenleyicisi ve denetleyicisi sıfatıyla, Girne Asker Hastanesi’ni nasıl denetleyeceği konusunda da kamuoyuna açıklama yapması gerekmektedir. Bu konu hem sağlık sisteminin işleyişi hem de hizmet alan hastaların güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.



KTTB olarak, halkın sağlığa erişimini kolaylaştırma ve sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliği artırma noktasında her zaman halkımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz.

Ancak, Kuzey Kıbrıs’ta sivil hasta bakılması için yasal zorunluluğun KTTB’ne üyelik olduğunu bir kez daha vurgularız.

Hekimlerin ve hastaların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmesini tüm ilgililerden talep ederiz.”