Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiriciler Birliği’ni ziyaretinde teşvik politikalarının yeniden ele alınması ve sistemin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiriciler Birliği’ni ziyaret eden ve üreticilerin sorunlarını dinleyen Taçoy, tarım ve hayvancılık konusundaki vizyonunu da paylaştı.

-“Teşvik politikalar yeniden ele alınmalı”

Taçoy, uygulanan teşvik programlarının yanlış ve yetersiz olduğunu, üreticilere emeğinin karşılığının verilmediğini, teşvik politikalarının yeniden ele alınması gerektiğini savundu.

Teşvik politikalarının yeniden ele alınmasıyla sistemin değiştirilmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Hasan Taçoy şunları da ifade etti:

“Modern hayvancılığa teşvik, bunun için kredilendirme…Başta gençler olmak üzere müteşebbislerin sektöre girebilmesi için teşvik verilmesi. Bir hayvancıyı, bir çiftçiyi rahat ettirmek istiyorsanız eğer, su politikasını yenilemeniz gerekir. Ülkemizde beş tür su vardır. Bunların hepsine de ayrı ayrı politikalar belirleyip strateji haritası oluşturmalıyız. Bu kaynakları çiftçimize kullandırmalıyız. Bu işi yönetimi bilen insanların yapması lazımdır.”

-“21 Eylül’de değişikliği talep eden güçlü bir ses vermeliyiz”

UBP tabanının üreticilerden oluştuğunu ifade eden Hasan Taçoy, tabanın kurultay seçiminde güçlü bir ses vermesi ve bu sesin değişikliği talep etmesi gerektiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

“21 Eylül önemli bir gündür ve sadece Ulusal Birlik Partisi’nin genel başkanının değişeceği bir gün değildir. Ülke siyasetinin sistemsel olarak değişeceği bir gündür. Bunu yapmak benim boynumun borcudur.”