lusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, adaylık kararında herhangi bir değişiklik söz konusu olmadığını belirtti.

Taçoy, kurultaya yönelik “müdahale davetlerinin” de son günlerde arttığına işaret etti.

Hasan Taçoy yazılı açıklamasında,katıldığı programda, UBP kurultayına yönelik soruları yanıtladığını bildirdi.

Demokrasiye olan inancını ifade eden Taçoy, adaylığınıbir yılı aşkın bir süredir dile getirmekte olduğunu anımsattı ve bu kararında herhangi bir değişiklik olmadığını vurguladı.

Taçoy, son bir yıldır adaylıktan geri çekilmesi için dolaylı yoldan girişimler yapıldığını ifade ederek, Başbakan Ünal Üstel’in Ankara ziyaretlerinde dile getirdiği tüm taleplerden haberdar olduklarını söyledi.

Ülkeye gerçekleşen ziyaretlerde Üstel’in “seçimsiz” bir kurultay yapılması için talepleri olduğunu öne süren Taçoy, bu taleplerin gerek Türkiye gerekse ülkede çeşitli çerçevelerde gerçekleştiğini iddia etti

Hasan Taçoy, Üstel’in göreve bir defalığına “abi” olarak gelmek istediğine değinerek, “Bir defası da bitmiştir” dedi.

Bundan sonrasının tamamen demokratik kriterler çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğine vurgu yapan Taçoy, “Müdahaleyle bir şey olmayacağını hep söylemişimdir. Sen müdahaleyi çağıran taraf olmamalısın. Demokrasiye inancın olmalı. Sayın Başbakan kendisi birçok olaya müdahil olmuştur. Bunu da herkes biliyor” dedi.

Taçoy, önceki kurultaya ilişkin olarak “çekildi” söylemlerinin yanlış olduğuna da işaret ederek, “İlk turu benden 400 oy farkla önde tamamlayan Sayın Sucuoğlu çekilme kararı açıklayınca hazıra konmuş olmamak için ben de ikinci tura devam etmedim” açıklamasında bulundu.

Yaşanan son gelişmelere ilişkin soru üzerine, Kutlu Evren ve Olgun Amcaoğlu ile henüz görüşme imkanı bulamadığını ifade eden Taçoy, “Kendileri ile mutlaka görüşeceğim. Aday olup olmama kendi kararlarıdır, benim buna müdahalem söz konusu olamaz” dedi.

“Sayın Başbakan yaptığı işlerde telkin için veya halkın kararını değiştirmek için halka kendisini daha yüksek gösterebilmek için bazı şeylere tevessül etti. ‘Ben tek başıma gireceğim, herkes geri çekilecek’, ‘ben gittim konuştum, herkesi geri çektireceğim’ gibi şeyler… Ben şundan adım gibi eminim ki, Türkiye Cumhuriyeti üst makamlarının bu yaşanan olaylardan haberi bile yoktur” şeklinde konuşan Taçoy, kurultayda başkanlık seçiminin mutlaka yaşanacağını vurguladı.

Taçoy, kararı demokrasinin vereceğinin altını çizerek, hileye veya başka şeylere tevessül edilmesi halinde ise son kararı halkın vereceğini söyledi, benzer örneğin daha önceden yaşanmış olduğunu hatırlattı.

“Bu dersi daha önce yaşadık, bu filmin daha farklı bir versiyonunu ben izledim” diyen Taçoy, partinin demokratik kriterlerinin aşılması halinde halkın demokratik kriterlerine boyun eğmek durumunda kalınılacağını kaydetti.

Bunun herkes tarafından bilinmesi ve kabul edilmesi gerektiğinin altını çizen Taçoy, “Yaptığınız yanınıza kalmaz” dedi.

Ulusal Birlik Partisi’nin milli değerlere sahip insanlar tarafından kurulmuş, o ruhu temsil eden bir parti olduğunu ifade eden Taçoy, “Bu ruh bugün yaşandığı şekliyle değildir. UBP’nin kuruluş sebebi, birileri bu parti üzerinde keyif yapacak, zengin olacak mantığından aridir. Hiç kimsenin kendi malı sanmasın, bu parti hepimizin malıdır, halkın malıdır, devletin malıdır. Devlete sahip çıkan ruha sahip tek siyasi oluşumdur” şeklinde konuştu.

“UBP’li gerektiği zaman ders vermesini bilir” diyen Taçoy, parti tabanının gerek kurultayda gerekse genel seçimde gereken dersi vereceğinden kimsenin şüphe etmemesi gerektiğini söyledi.

Hasan Taçoy, halka her zaman güvendiğini ve güvenmeye de devam edeceğini dile getirerek, sonucun bir ders niteliğinde olacağından emin olduğunu belirtti.

Gazetelere yansıyan UBP kurultayına ilişkin anketlere de değinen Taçoy, Üstel’e canlı yayında tartışma çağrısı yaptı.