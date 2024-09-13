Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, Genç İş İnsanları Derneği’ni ziyaret ederek, yönetim kurulu ve dernek üyeleriyle görüştü.

Ziyaretine ilişkin açıklamasında, ülkenin hem bugününde hem de geleceğinde önemli bir yeri olan gençlerle bir araya geldiğine işaret eden Taçoy, “Ülkeleri adına yaptıkları kadar, yapmak istediklerini de dinlerken, onlarla aynı ülkenin bir ferdi olmaktan son derece gurur duydum” dedi.

Taçoy, “Yıllar önce 20’li yaşlarımda üniversite eğitimimi tamamlayıp Amerika Birleşik Devletleri’nden ülkeme döndüğüm yıllardaki heyecanımın aynısını onlarda da gördüm” ifadeleriyle sürdürdüğü açıklamasında, o yıllardaki imkanlardan bugüne çok fazla şeyin değişmediğini ve hala aynı sorunların gençlerin önünde durmakta olduğunu da gördüğünü söyledi.

“Elbette ki üzücü bir durum. Ama sadece üzülmek yetmez” diyen Taçoy, artık el ele vermek ve harekete geçmek gerektiğini vurguladı.

Hasan Taçoy, “Birlikte hareket ettiğimizde elde edeceğimiz gücün önünde hiçbir sorun dayanamaz. Birlikte çalışacağız ve birlikte başaracağız. İşte ben tam da bu yüzden aday oldum ve halkımdan iradelerini ortaya koymalarını talep etmekteyim. Geçmişin kölesi olmaktan kurtulup gelecek için adımlar atacağız. Gençlerimize yeni iş olanakları yaratacağız. Onları kapalı bir ekonomiden hapsolmuş olmaktan kurtaracak ekonomik planları hayata geçireceğiz. Gerisini onlar zaten halledeceklerdir” dedi.

Dünya ile rekabet edebilir kapasitede bir ekonomiyi kurabilecek yetenek, bilgi ne inancın gençlerde fazlasıyla mevcut olduğunun altını çizen Taçoy, “Yeter ki hepimiz üzerimize düşen görevleri yerine getirelim. 21 Eylül tüm bunların hayata geçmeye başlayacağı bir tarih, bir dönüm noktasıdır. Hep birlikte çalışacağız ve irademizle başaracağız...” ifadelerini kullandı.