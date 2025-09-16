Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, bir televizyon programında yaptığı "esprilere" Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve destekçilerinin yanıt verdiğini belirterek, “Şakayı ciddiye alıyorsunuz ama ülkenin geleceğini ilgilendiren sorularıma cevap vermiyorsunuz” dedi.

Yazılı açıklama yapan Taçoy, programda yalnızca espri değil, Kıbrıs sorununa ve ülkenin geleceğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunduğunu ifade etti. Erhürman’a hitaben bir dizi soru yönelten Taçoy, “Türkiye’nin tam destek verdiği iki devletli çözüm politikası ortadayken, Rum tarafıyla tükenmiş federasyon modeli temelinde nasıl müzakere yapabileceksiniz? Elinizde bizim bilmediğimiz sihirli bir değnek mi var?” diye sordu.

Rum tarafında 2026’da yapılacak seçimleri anımsatan ve ELAM partisinin ikinci parti olma ihtimalinin ciddi şekilde tartışıldığını belirten Taçoy, “Siyasetin daha da sağa kaymasının beklendiği bir ortamda, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını koruyacak bir müzakereyi nasıl gerçekleştireceksiniz?” ifadelerini kullandı.

Taçoy, karma evliliklere ilişkin vaatlerin anayasal değil siyasi olduğunu, Rum tarafının sınır kapılarında kolaylaştırıcı adım atmadığını ve Crans Montana’da “sıfır asker-sıfır garanti” ısrarı nedeniyle masadan kalktığını anımsatarak, bu tutumun değişmeyeceğini savundu ve “Siz buna razı mısınız?” diye sordu.

Erhürman’ı televizyon ekranında tartışmaya de davet eden Taçoy, “Sayın Erhürman’ın bu soruları cevaplamasını ve kendine güveniyorsa istediği kanalda karşıma çıkıp bu konuları tartışmasını öneriyorum. Hasan Taçoy olarak ben hazırım. Kendisi de hazırsa hodri meydan, davetini bekliyorum" dedi.