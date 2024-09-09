Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, “Laf Değil Çözüm Üreteceğiz” konseptli çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaştı.

Taçoy, yayımladığı basın bildirisinde, bu çerçevede ilk olarak “siyasete ve hükümete yönelik yolsuzluk algısının yarattığı olumsuzluklara” işaret ederek, halkın güvenini yükseltmek için çalışacaklarını kaydetti.

Şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla halkın siyasete ve hükümete olan güvenini yükselteceklerini vurgulayan Taçoy, şunları kaydetti:

“Siyasi partilere ve hükümete dönük yolsuzluk ve kayırmacılık algısının önüne geçmek ve halkımızın yeniden siyasete ve hükümete olan güvenini yükseltmek için bu konuda açık, şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla çalışacağız. Ne aldatan ne de aldanan olacağız.”

Hasan Taçoy, Başbakanlık Denetleme Kurulunu hemen görevlendireceklerini ve yolsuzlukla mücadele için kurulun personel yapısını liyakat odaklı güçlendireceklerini de kaydetti.