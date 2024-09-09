Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, “Laf Değil İcraat Üreteceğiz” konseptiyle başlatmış olduğu sorunların çözümüne yönelik vizyonunu açıklamaya “İcraat Takip Kurulu”nun oluşumuna ilişkin açıklamasıyla devam etti.

“Hükümet icraatlarının uygulamasını takip için İcraat Takip Kurulu oluşturacağız” diyen Taçoy, tutulmayan sözlerin, halkın siyaset ve hükümetler adına en fazla şikayet ettiği durum olduğunu kaydetti.

Göreve gelmesi halinde hükümet projelerinin ve bunlara bağlı icraatın takibi maksadıyla kurulacak İcraat Takip Kurulu’nun doğrudan Başbakanlığa bağlı olacağını ifade eden Taçoy, böylelikle projelerin doğru ilerlemesinin ve icraatın halka ulaşmasının sağlanacağını söyledi.

“Yapamayacağımız sözü vermeyecek, verdiğimiz sözü er ya da geç ama mutlaka yerine getireceğiz” diyen Taçoy, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkının siyasetten ve hükümetlerden en çok şikâyet ettiği alan çokça tutulmayan sözler verilmesidir. Hükümetin ilan ettiği proje ve icraatları günü gününe izleyecek, bu konuda hükümete doğru verileri iletecek Başbakanlığa bağlı yeni bir İcraat Takip Kurulu oluşturulacaktır. Yapamayacağımız sözü vermeyecek, verdiğimiz sözü er ya da geç ama mutlaka yerine getireceğiz.”